Galatasaray, Samsunspor mücadelesine hücumdaki iki önemli isminden yoksun çıkacak. Rafael Leao ve Victor Osimhen sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. İkilinin ilk kez aynı maçta birlikte sahada olmayacağı sarı-kırmızılılarda gözler Leroy Sane'ye çevrildi.

Sabah'ın haberine göre Okan Buruk'un bu sezon hiç dinlenmeyen Yunus Akgün'ün yerine sağ kanatta Sane'yi ilk 11'de başlatması bekleniyor.

Henüz skor katkısı yapamayan 30 yaşındaki Alman futbolcu, oyun üzerindeki etkisiyle de beklentileri karşılayamadı. Milli arada zihinsel olarak yenilenen Sane, Samsunspor karşısında beklenen çıkışı yapmayı hedefliyor.