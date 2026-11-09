NBA yıldızı LeBron James'in Los Angeles'ın Brentwood semtindeki evinin önünde gözaltına alınan kişi, ünlü basketbolcunun oğlu olduğunu öne sürdü. Israrlı takip iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin, taciz suçundan tutuklandığı öğrenildi.
Los Angeles polisi, cuma günü saat 21.00'de hırsızlık girişimi olabileceğine ilişkin ihbar aldıklarını belirtti. Yetkililer, şüphelinin eve girmediğini bildirdi. Şüpheli, James'in oğlu olduğunu iddia etse de polis tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.
41 yaşındaki James'in olay sırasında evde olmadığı, bu yıl katıldığı Philadelphia 76ers takımıyla Ohio'da maçta bulunduğu kaydedildi.