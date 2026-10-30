Geçen aylarda ameliyat olan Şarkıcı Deniz Seki, aylar önce evinde yaşadığı talihsiz kaza sonrası sahnelere ara vermişti. Evcil hayvanlarını beslediği sırada dengesini kaybederek düşen ve ameliyat geçiren Seki'nin tedavi süreci tamamlandı. Uzun bir aranın ardından sahneye çıkan ünlü şarkıcı, dönüşünü “Özgürlüğüm bugün” sözleriyle anlattı.

AMELİYAT KARARI HAYRANLARINI KORKUTMUŞTU

Deniz Seki, geçtiğimiz aylarda konser sonrası evine döndüğünde evcil hayvanlarını beslemek istediği sırada dengesini kaybederek sert şekilde yere düşmüştü. Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılan şarkıcının yapılan tetkiklerinde leğen kemiğinde kırık, omurgasında ise zedelenme tespit edilmişti.

Doktorların kararıyla acil ameliyata alınan Seki'nin sağlık durumuyla ilgili gelişmeler, hayranlarını endişelendirmişti.

3 AY SONRA TOPUKLU AYAKABILARINA KAVUŞTU

Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden sahneye çıkan Deniz Seki, yaklaşık üç aylık aranın ardından mikrofon başına geçti.

Konserinde yaşadığı mutluluğu dile getiren şarkıcı, “3 ay sonra sahneye çıktım, topuklu ayakkabı giydim. Özgürlüğüm bugün” ifadelerini kullandı.

“RABBİM BANA DUR DEDİ, BEN DE DURDUM”

Konser öncesinde gazetecilerle sohbet eden Deniz Seki, tedavi sürecinde neler yaptığını da anlattı.

Zorlu dönemin kendisi için bir dinlenme fırsatına dönüştüğünü belirten şarkıcı, “Bol bol kitap okuyarak, bol bol üreterek geçti. Özlediğim dostlarımı karşılayarak. Çok sevenim varmış. Binlerce kere şükürler olsun. Dinlenmem gerekiyormuş. Rabbim bana 'dur' dedi. Ben de durdum. Kaldığım yerden devam etme zamanı” diye konuştu.