Kanadalı mimar Moshe Safdie tarafından öğrencilik yıllarında Lego parçaları kullanılarak tasarlanan ve 1967 Montreal Dünya Fuarı'nda (Expo 67) tanıtılan "Habitat 67", mimarlık tarihinin en sıra dışı projeleri arasında yer alıyor.

Mimarın "Herkes için bir bahçe" felsefesiyle yola çıkan; her daireye özel dış mekan, doğal ışık ve manzara sunan yapı, inşa aşamasında ve sonrasında ciddi teknik ve finansal engellerle karşı karşıya kaldı.

TEKNİK BİR KARMAŞASI VAR

İlk etapta 1.200 konut olarak planlanan kompleks, bütçe imkanlarının yetersizliği nedeniyle 158 daireye düşürüldü. Daire sayısının azalması birim maliyetleri tırmandırırken, yapının modüler tasarımı bakım süreçlerini karmaşıklaştırdı.

Birbirine entegre modüllerden oluşan taşıyıcı sistem sebebiyle binaya standart yöntemlerle müdahale edilmesi imkansız hale geldi. Teras birleşim noktalarında yaşanan sızdırmazlık sorunları ve Quebec'in sert iklim koşulları; yapıda nem, su infiltrasyonu ve izolasyon problemlerine yol açtı. Kompleksin özgün mimari yapısı, günümüzde de bakım ve restorasyon müdahalelerini teknik birer uzmanlık problemine dönüştürüyor.

SOSYAL KONUTTAN MİLYON DOLARLIK ADRESE

Geniş kitleler için erişilebilir ve fütüristik bir yaşam alanı sunma hedefiyle inşa edilen Habitat 67, süreç içerisinde soylulaştırma etkisine girdi. Montreal'in en prestijli bölgelerinden biri haline gelen yapıda daireler, günümüzde yüz binlerce hatta milyonlarca Kanada doları karşılığında el değiştiriyor.