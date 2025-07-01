Leman dergisinde Hz. Muhammed'e yönelik yayımlanan karikatür büyük yankı uyandırdı. Karikatürün ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, altı kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, karikatürü çizen kişinin gözaltına alındığını belirtti. Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum.

Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum: Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir.

Hadsiz derginin grafikeri C.O. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Sevgili Peygamberimize (S.A.V.) yönelik gerçekleştirilen bu alçaklık hukuk önünde hak ettiği cezayı görecektir.

Emniyet güçlerimizden de adaletten de kaçamayacaksınız. Peygamber Efendimizi (S.A.V.) çizme hadsizliğini yapan derginin Yazı İşleri Müdürü Z.A.adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet güçlerimiz tarafından, Peygamber Efendimizi (S.A.V.) çizme hadsizliğini yapan derginin Müessese MüdürüA. Y. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

TERS KELEPÇE TAKILDI

Öte yandan Yerlikaya'nın paylaşımında, karikatüristin gözaltına alınma anları da yer aldı. Karikatüristin yere yatırılıp ters kelepçelendikten sonra polis aracına götürüldüğü görüldü.