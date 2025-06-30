Derginin 26 Haziran tarihli karikatüründe, Peygamber Hz. Muhammed'in karikatürize edilmesi sosyal medyada gündem oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından dergi hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez.

Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 216. maddesi gereğince ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.

Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz.

Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması; sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir.

Milyonlarca Müslümanın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır."

İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez.



Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 216. maddesi gereğince ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan adli… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 30, 2025

DERGİ BİNASI BASILDI

Yaşananların ardından sosyal medyadan dergiye yoğun tepkiler de gecikmedi. İBDA/C örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı isimli oluşum Leman Dergisi önüne çağrı yaptı. Karikatür nedeniyle dergiyi hedef gösteren kitle, dergiyi bastı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Leman dergisinde yer alan ve dini değerlere alenen hakaret içerdiği iddia edilen karikatürle ilgili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, söz konusu karikatürün toplumun dini inançlarını aşağılayıcı nitelikte olduğuna karar vererek, 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını bildirdi.

İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Leman dergisi tarafından yayınlanan Hz. Muhammed’e yönelik karikatüre tepki gösterdi.

Altun, paylaşımında, "Karikatür ve mizah dergisi olduğunu iddia eden birtakım kendini bilmez güruhun yönettiği ahlaksız neşriyatın Alemlerin Efendisi Hz. Peygamberimize (s.a.s.) yönelik saygısızlık içeren karikatürlerini şiddetle kınıyoruz. Müslümanların biricik rehberi Efendimize yönelik bu hakaret ve saygısızlık, basın özgürlüğüyle maskelenemez. Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde mutlaka hesap sorulacaktır. Bu sistematik tahriklere karşı provokasyonlara mahal vermeden sağduyuyu kuşanarak hareket etmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimizin yüksek değerlerine ahlaksızca saldıran bu aymazlara fırsat vermeyecektir." ifadesini kullandı.