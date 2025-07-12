Leman’da yayımlanan bir karikatür nedeniyle “dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında dört kişi tutuklandı.
Karikatürü çizen Doğan Pehlevan, mali müdür Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okçu ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Operasyonlar sırasında yurt dışında olduğu belirlenen yazı işleri müdürlerinden Aslan Özdemir ise Türkiye’ye dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda dün gözaltına alındı.
Savcılıktaki ifadesinin ardından Özdemir, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.