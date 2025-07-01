Leman isimli derginin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcığılı'nca re'sen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlaması ile derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 4'ü gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çizimi yapan D.P, grafiker C.O, yazı işleri müdürü Z.A. ve müessese müdürü A.Y'nin gözaltına alındığını açıkladı.

DERGİ BİNASI BASILDI

Yaşananların ardından sosyal medyadan dergiye yoğun tepkiler de gecikmedi...

İBDA/C örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı isimli oluşum Leman Dergisi önüne çağrı yaptı.

Büyük Doğu Akıncıları İstanbul İl Başkanı Alper Kaan Aykut, şunları söyledi:

Burası Müslüman Anadolu toprağı. Herkes şunu unutmasın: Ya biz gideceğiz, ya onlar gidecek. Ya onlar ölecekler, ya biz öleceğiz. Allah Resulü bizim canımızdan değerli. Biz o nurla can vermeye de can almaya da hazırız!