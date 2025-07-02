Gözaltına alınan 4 şüpheliden karikatür sahibi Doğan P. için halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu ve cumhurbaşkanına hakaret suçundan, diğer şüpheliler için halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklama talep edildi.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Son olarak tutuklama talebiyle sevk edilen 4 kişi tutuklandı.
2 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI
Tutuklama kararının ardından X üzerinden bir paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları kaydetti:
"Peygamber Efendimizin saygısızca karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.
Yurtdışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."
Peygamber Efendimizin saygısızca karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 2, 2025
Yurtdışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli…