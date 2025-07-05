LeMan dergisinde yayımlanan bir karikatür, Hz. Muhammed’in tasvir edildiği yorumlarına yol açınca kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. “Dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın ardından, sosyal medya üzerinden protesto çağrıları yapıldı. Gerilim kısa sürede sokağa taşındı, LeMan’ın Beyoğlu’ndaki merkezi hedef alındı.
OLAYLAR ARBEDE BOYUTUNA ULAŞTI
Söz konusu karikatürün sosyal medyada hızla yayılmasının ardından bazı gruplar LeMan dergisinin İstanbul Beyoğlu’nda bulunan ofisine yürüyüş düzenledi. Protestocular binaya girmeye çalışırken, LeMan çizerleri de bina önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi. Olaylar, kısa sürede arbede boyutuna ulaştı.
TARTIŞMA, YARALANMA VE GÖZALTI
T24’ten Can Öztürk'ün aktardığına göre, olaylar sırasında bölgede bulunan Barış Akademisyeni Aslı Aydemir, protestocu bir grupla tartışmaya girdi. Gerilim büyüyünce yaşanan arbede sırasında Aydemir’in masasındaki bir bardak yere düşüp kırıldı. Kırılan cam, Aydemir’in eşinin elini yaraladı.
Bu sırada arbedeyi sona erdirmeye çalışan bir polis memuru da elinden yaralandı. Polis memurunun şikayetçi olması üzerine Aslı Aydemir, sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alındı.
ASLI AYDEMİR HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI
Gözaltına alınan Aydemir, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, “polise mukavemet” ve “kasten yaralama” suçlamalarıyla tutuklama talebinde bulundu. İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nde ifadesi alınan Aydemir, aynı suçlamalardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.