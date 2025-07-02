Karikatür ve mizah dergisi Leman'a yönelik 26 Haziran'da yayımlanan karikatür nedeniyle başlatılan soruşturmada tutuklanması talep edilen 4 kişi hakkındaki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sevk yazısında, söz konusu karikatürün kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ve görseller içerdiği belirtilerek, "tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde bir etki oluşturarak, kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı" değerlendirmesi yapıldı.

Savcılığın sevk yazısında, Leman dergisinin dördüncü sayfasında yer alan görsellerinin, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu oluşturduğu ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

'ŞEHRİN BOMBALANMASINDAN PEYGAMBERLER SORUMLU TUTULDU'

Sevk yazısında, "Somut olayda, Leman dergisinin 26 Haziran'da yayımlanan nüshasının dördüncü sayfasında, İslam dini peygamberi olması nedeniyle halkın bir kesiminin benimsediği dini değer kapsamında değerlendirilmesi gereken Hz. Muhammed ile Hz. Musa'nın tasvir edilerek, bir şehrin üzerine bombalar düştüğü anın betimlendiği, bu sırada tasvir edilen Hz. Muhammed'in 'Selamün Aleyküm, ben Muhammed', Hz.Musa'nın ise 'Aleyhem Salom, ben de Musa' şeklinde sözler söylediğinin karikatürize edildiği, bu suretle şehrin bombalanmasından Hz. Muhammed ile Hz. Musa'nın sorumlu tutulduğu" ifadelerine yer verildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 4 kişiden karikatür sahibi Doğan P. için halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu ve cumhurbaşkanına hakaret suçundan, diğerleri için halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklama talep edildi.

Son olarak tutuklama talebiyle sevk edilen 4 kişi tutuklandı.