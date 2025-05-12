Galatasaray, çarşamba akşamı Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar dev maç öncesi yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman öncesi Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Lemina basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lemina’nın açıklamaları şu şekilde:

“Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takıma çözüm yaratmak için çabalıyorum. Aklımla ve gücümle bunu sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Çok büyük bir deneyim ile geri geldim. Aklımla oynamaya çalışıyorum. Sonunda da inşallah Galatasaray'ın hedeflerini gerçekleştirmeye doğru gideceğiz.”

"İlk geldiğimde durum daha farklıydı. O dönem iyi bir seri yakalamıştık pandemiye kadar. Pandemi yaptığımız işi baltaladı diyebilirim. O zamanki takım arkadaşlarımı zan altında bırakmak istemem ama şu anda çok daha güçlü bir Galatasaray olduğunu görebiliyoruz. Aynı istek ve hevesle geri geldim. Galatasaray'ın hedefleri için elimden geleni yapacağım."

“Taraftarlar ilk geldiğimde bana çok destek oldular. Gelmeden önce de destek oldular. Bunun için teşekkür ederim. Galatasaray, şu anda bir tarih yazıyor. Ben de geri dönerek bu tarihte yer almak istedim."

OSİMHEN AÇIKLAMASI

"Victor Osimhen ile çok iyi bir ilişkim var. Bütün takımla öyle. Victor, dünyadaki en iyi forvetlerden birisi. Bugünkü hedefimiz doğrultusunda o da ilerliyor. Galatasaray, burada kalmasını talep edecektir. Ama bu onun kararı olacak bu kararına saygı duymamız gerekiyor."