Galatasaray’da Mario Lemina konusu giderek karmaşıklaşıyor. Haftalardır devam eden sözleşme uzatma görüşmeleri hâlâ imza aşamasına gelemedi. Sürecin uzaması, bir gece yayınlanan mesajla yolların ayrıldığı Mauro İcardi’yi akıllara getirdi. Dursun Özbek’in 1+1 yıllık yeni sözleşme önerdiği Arjantinli yıldız, kulübe cevap vermek yerine sosyal medya ve menajeri aracılığıyla taraftara mesaj gönderiyordu.

TEPKİ VERMEYECEĞİM

Şimdi Lemina benzer şekilde paylaşımlarıyla süreci uzatıyor. Yaşananlar, “İkinci İcardi vakası” yorumlarına neden oluyor. 2 yıllık sözleşme ve imza parası talep ettiği iddia edilen Gabonlu orta saha dün de yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: “İnsanlar benden tepki vermemi istiyor. Ama vermeyeceğim. Tüm o medya kuruluşları eninde sonunda kendi kendilerine güvenilirliklerini kaybedecekler.”