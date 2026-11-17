Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, 52. yaş gününü Hollywood'un ünlü isimlerinin katıldığı özel bir partiyle kutladı. Al Pacino'dan Tobey Maguire'a, Justin Trudeau'dan 50 Cent'e kadar pek çok tanınmış ismin buluştuğu gecede, konuklardan çok partiye otobüsle getirilen kadınlar konuşuldu.

ÜNLÜLER PARTİYE AKIN ETTİ, OTOBÜSLE GELEN KADINLAR DİKKAT ÇEKTİ

Cumartesi gecesi özel bir evde düzenlenen kutlamaya Al Pacino, Tobey Maguire, Adrien Brody, Jonah Hill ve Casey Affleck gibi oyuncular katıldı. Page Six'in haberine göre Orlando Bloom, 50 Cent, Cara Delevingne ve Justin Trudeau da gecenin konukları arasındaydı.

Ancak partinin en dikkat çekici görüntüsü, beyaz bir otobüsle getirilen çok sayıda genç kadının ünlü isimlerle birlikte mekâna giriş yapması oldu.

YABANCI BASINDA NELER YAZILDI?

Page Six'e göre; dokuz kadının mini elbiseler ve topuklu ayakkabılarla beyaz bir otobüsten inerek partiye giriş yaptığı görüntüleri yayımladı. Kadınlar arasında Love Island USA yarışmacısı Courtney Boerner'ın da bulunduğunu aktardı.

Daily Mail'in haberine göre; görüntüleri 2010 yapımı The Social Network filmindeki kadınların otobüsle partiye getirildiği sahneye benzetti. Ayrıca oyuncunun geçmişteki ilişkilerini yeniden gündeme taşıdı.

AOL'un haberine göre; dokuz kadının Beverly Hills'teki kutlamaya minibüsle geldiğini yazdı. Kadınlar arasında Courtney Boerner'ın da olduğunu belirtti.

50 CENT PARTİYİ “ÇILGINCA” DİYE ANLATTI

Gecenin konuklarından rapçi 50 Cent de DiCaprio'nun doğum günü kutlamasına ilişkin paylaşım yaptı. Partiden fotoğrafların yer aldığı bir kolaj yayımlayan ünlü rapçi, “Partiye davet edilmedin, kahretsin. Bu ne anlama geliyor? Leo'nun partisi çılgıncaydı!” ifadelerini kullandı.

DİCAPRIO'NUN ÖZEL HAYATI DA SIK SIK KONUŞULUYOR

Leonardo DiCaprio, geçmişte kendisinden 25 yaşından büyük kadınlarla ilişki yaşamadığı yönündeki iddialarla sık sık gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun 2023 yılından bu yana 28 yaşındaki İtalyan model Vittoria Ceretti ile birlikte olduğu biliniyor.