2025–2026 Oscar’larının dağıtıldığı görkemli gecede, Hollywood’un yıldızları sadece ödüllerle değil, sürpriz etkileşimlerle de gündem oldu. Tüm gözler Leonardo DiCaprio’ya çevrildi.

DİCAPRİO'DAN SAMİMİ ANLAR

15 Mart 2026’da Los Angeles’taki Dolby Theatre’da gerçekleşen törende, 51 yaşındaki DiCaprio ve 53 yaşındaki Gwyneth Paltrow arasında neşeli ve flörtöz anlar yaşandı.

Görgü tanıkları, ikilinin gülerek ve birbirine yakın bir şekilde sohbet ettiğini, hatta DiCaprio’nun bir noktada Paltrow’un elini tuttuğunu söyledi.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve “göz kırpan, flörtöz anlar” olarak paylaşıldı. Bazı kullanıcılar, “Dikkat çeken ve beklenmedik bir iletişim” yorumunu yaptı.

24 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE YAN YANA

DiCaprio, törene uzun süredir birlikte olduğu Vittoria Ceretti ile katıldı. 27 yaşındaki Ceretti, kırmızı halıda etkileyici kırmızı elbisesiyle objektiflere yansıdı. Törende sevgilisiyle birlikte oturması, medya ve hayranlar tarafından nadir görülen bir çıkış olarak yorumlandı.

ADAY OLDU AMA ÖDÜLÜ KAZANAMADI

DiCaprio, bu yıl “One Battle After Another” filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi. Film, Oscar sezonunda birçok adaylık ve ödül aldı. Kırmızı halıda yaşanan bu anlar, filmi sosyal medyada daha da konuşulur hâle getirdi.

TARZINA YORUM YAĞDI

Bazıları DiCaprio’nun bıyığını ve klasik smokin tarzını övdü: “Bıyık ona yakışmış, uzun zamandır iyi görünüyor.”

Bazıları ise mizahi ifadelerle tepki gösterdi: “Mustasch’i geri verin!”

Oscar sahnesi, sadece ödüller ve kıyafetlerle değil, sürpriz flörtöz anlar ve sosyal medya yankılarıyla de gündem yaratmaya devam ediyor.