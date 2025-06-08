Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi Gümrük Alanı’ndan bugün Muğla Büyükşehir Belediyesi şirketi MUTTAŞ ve İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) Karadeniz feribotunun yapması gereken planlı Turgutreis- Leros seferi akü ve motor arızası iddiası nedeniyle iptal edildi.

FERİBOTA BİNEN YOLCULAR İKİ SAAT BEKLEDİ

Sabah 08.00 de İDO Karadeniz isimli feribota binmeye başlayan yolcular feribotun saat 09.00’da kalkmasını beklerken, hareket olmayınca bilgi almaya çalıştılar. Feribotun motor ve akü bölümünde arıza olduğu iddiasıyla yaklaşık iki saat bekletilen yüze yakın yolcuya seferin iptal edildiği belirtildi.

Bu arada yurtdışı çıkış harçlarının ve Leros adasındaki otel ve tur rezervasyonlarının yanacağını belirten Türk turistlerle feribot şirketi yöneticileri arasında sert tartışmalar yaşandı. Yolculara Turgutreis- Leros feribot biletlerini başka bir seyahatte kullanabilecekleri belirtildi.

Leros’a gidemeyen turistler Bodrum’daki otel ve evlerine geri döndüler.

YOLCULAR FERİBOTTA BEKLETİLDİ

Birçok yolcunun günü birlik Leros’a gittiği tespit edilirken, bazılarının da önümüzdeki haftayı Leros’ta geçireceği tespit edildi. “Biz günübirlik Leros’a gidiyorduk.” Osman A., “Ancak birçok yolcuda önümüzdeki haftayı Leros’ta tatil yaparak geçireceklerdi. Uzun süre Feribot yöneticilerinden açıklama gelmedi. Yolcuların isyanı sonunda Feribot’un seferinin iptal edildiği duyuruldu. Bu arada da Feribot biletinin yanmadığı, istendiği zaman tekrar aynı biletle rezervasyon yapılabileceğini söylediler. Ancak yurt dışı çıkış vergisi yandı. Bu arada otel rezervasyonları olanlar da paralarını geri alamayacaklar” dedi.

Fethiye Rodos seferini yapan İDO’ya ait Marmara isimli feribota eksik evrakları nedeniyle Rodos liman Başkanlığı tarafından Fethiye’ye dönüş izin verilmemiş feribot Rodos limanında mahsur kalmıştı.