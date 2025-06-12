Galatasaray Kulübü, Leroy Sane ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane ile 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9 milyon Euro garanti ücret ile net 3 milyon Euro tutarında sadakat primi ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Almanya ekibi Bayern Münih'ten sarı-kırmızılı takıma transfer olan Sane, geçen sezon 45 maçta 13 gol attı.

Sane, geçen sezon Bayern Münih formasıyla 30 Bundesliga, 13 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 Almanya Kupası müsabakasına çıktı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu Bundesliga'da 11 kez rakip fileleri havalandırırken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Almanya Kupası'nda birer gol kaydetti.

Leroy Sane, ülkesi Almanya'nın milli takımında 70 karşılaşmada görev aldı.

İlk milli maçına 13 Kasım 2015 tarihinde Fransa ile oynanan hazırlık karşılaşmasında çıkan Sane, Almanya Milli Takımında 70 maçta 14 gol attı.

Galatasaray tarihindeki 211. yabancı futbolcu

Galatasaray'da Leroy Sane'nin transfer edilmesiyle kulüp tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 211'e yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 53 ülkeden 210 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle sözleşmesi 1 Temmuz'da sona erecek Leroy Sane'yi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, böylece tarihindeki 211. yabancı futbolcu transferini gerçekleştirdi.

10. Almanya vatandaşı futbolcu

Leroy Sane, Galatasaray tarihindeki Almanya vatandaşı 10. futbolcu oldu.

Daha önce Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay, Derrick Köhn'ü kadrosuna katan Galatasaray, Leroy Sane transferiyle tarihindeki Almanya vatandaşı futbolcu sayısını 10'a çıkardı.