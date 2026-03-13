Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sane, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.
“Kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 08.03.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verilen Leroy Sane'ye 2 maç ceza verildiği açıklandı.
İlgili madde gereğince futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası veriliyor.
Alman yıldız, Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.