Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosuna davet edilmedi.

Galatasaraylı futbolcuyla ilgili kararın ardından gözler teknik direktör Jürgen Klopp'a çevrilmişti. Almanya Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Sane'yi neden kadro dışı bıraktığını gerekçeleri ile açıkladı.

Alman teknik adam, Sane'nin performansına mercek tuttu. Geniş bir oyuncu havuzu ile iki maça odaklanan Klopp, Sane'nin bu sezon beklentilerin uzağına olduğunu ifade etti. 30 yaşındaki oyuncunun durumuna ilişkin "Leroy Sane bu sezon henüz ayaklarını yere sağlam basamadı. Onunla konuşacağım, ama henüz yapmadım" ifadelerini kullanan Klopp, Sane ile henüz görüşmediğini de aktardı.

Sane'nin çözmek istediği bir problemi varsa diyaloğa açık olduğunu da söyleyen Alman teknik adam "Sadece, 'Merhaba, buradayım!' değil. Eğer konuşulacak bir şey varsa, konuşuruz" dedi.