Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul'daki yolculuğunu resmen başlattı. Alman yıldız, sarı-kırmızılı takımın Lazio ile oynadığı hazırlık maçı öncesinde taraftarların büyük coşkusuyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde tanıtıldı. Sané, yeni transfer Victor Osimhen ile birlikte tribünleri selamladı ve stat hoparlörlerinden çalınan Bobby Hebbs’in ikonik parçası “Sunny”nin modern bir versiyonu eşliğinde sahaya çıktı.

'EN İYİ TARAFTARLAR BURADA'

Sahada mikrofonu eline alan yıldız futbolcu, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu akşam oynamaktan da heyecan duyuyorum ama esas olarak bu sezon boyunca bu harika taraftarların, dünyanın en iyilerinin, önünde sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum” sözleriyle tribünlerden alkış aldı.

Bild'de yer alan habere göre; bu sözler, eski kulübü Bayern Münih taraftarları için pek de hoş bir sürpriz olmadı. Zira Sané, beş sezon boyunca formasını giydiği Bavyera kulübünde zaman zaman eleştirilse de büyük destek görmüştü. Şimdi ise İstanbul’da "en iyi taraftar" nitelemesini kullanması, Münih’te bazı hayranları hayal kırıklığına uğrattı.

SOSYAL MEDYADA BAYERN’İ TAKİPTEN ÇIKTI

Sane’nin geçmişiyle bağlarını kopardığına dair bir başka dikkat çekici detay ise sosyal medyadan geldi. Alman oyuncunun Instagram’da artık Bayern Münih’i takip etmediği gözlendi. Ancak eski kulüpleri Manchester City ve Schalke 04’ü takip etmeyi sürdürüyor. Bu tercih, Sane’nin Bayern dönemine duygusal bir noktayı koyduğunun işareti olarak yorumlandı.

YENİ BİR SAYFA AÇTI

Yaz transfer döneminde Bayern Münih’ten bonservissiz olarak ayrılan Leroy Sane, Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı. Hem taraftarların sevgisini kazanmak hem de kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen yıldız oyuncunun Türkiye macerası büyük bir merakla takip ediliyor.