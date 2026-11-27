Yerel saatle 02.30’da, Letonya’nın doğusundaki Ludza hava sahasına, Ukrayna'ya saldırı sırasında sınırı aşan Rus İHA'ları girdi.

İHA'ların hava sahasını tehdit etmesiyle NATO savaş uçakları dakikalar içinde bölgeye yönlendirildi.

Bu gelişmeden dört saat sonra, sınırın hemen kuzeyindeki Estonya’da benzer bir hareketlilik yaşandı.

Estonya Savunma Kuvvetleri, ülkenin güney ve güneydoğusundaki altı ilçe için olası hava tehdidi uyarısı yayımladı ve NATO jetleri yeniden bölgeye sevk edildi.

Her iki alarm da sabah saatlerinde sona ererken, herhangi bir hava aracının düşürüldüğüne dair bilgi paylaşılmadı.

LETONYA'DA ALARM VERİLDİ

Letonya Ulusal Silahlı Kuvvetleri (NBS), sensörlerin devlet sınırı boyunca ilerleyen insansız bir hava aracını izlediğini ve aracın kısa bir anlığına Letonya toprakları üzerinde bulunduğunu açıkladı.

Bunun üzerine saat 02.30’da Ludza belediyesi için hava sahası tehdidi ilan edilerek turuncu alarm devreye alındı.

NBS’nin açıklamasına göre müdahale kapsamında NATO’nun Baltık Hava Polisliği misyonuna bağlı savaş uçakları harekete geçirildi, ordu da kendi önleme İHA’larından birini havalandırdı.

Uçuşunu tamamlayan önleme İHA’sının kalkış noktasına geri döndüğü ve hava savunma birliklerinin müdahale için hazır bekletildiği kaydedildi.

Askeri makamlar, herhangi bir İHA’ya ateş açıldığına ya da aracın imha edildiğine dair bir açıklama yapmadı.

Ludza üzerindeki tehdit saat 02.55’te sona ererken turuncu alarm kaldırıldı.

Aynı anda kuzeydeki komşu Balvi belediyesi için olası bir tehdide karşı sarı alarm verildi.

Bu uyarı da saat 03.30 civarında iptal edildi. NBS, tespit edilen İHA’nın kime ait olduğunu veya nereden geldiğini açıklamadı.

BALTIK ÜLKELERİ DİKEN ÜSTÜNDE

Cuma günü verilen alarmlar, Baltık ülkelerinin Rusya sınırında bir süredir devam eden İHA olaylarının son halkası oldu.

ERR, Estonya’nın bir önceki uyarısının 21 Kasım Cumartesi günü erken saatlerde yapıldığını ve bu tür alarmların genellikle Ukrayna’nın Rusya’daki hedeflere yönelik İHA saldırılarıyla aynı zamana denk geldiğini bildirdi.

Kiev yönetimi kendi İHA’larının Rus GPS karıştırmaları nedeniyle rotasından sapabildiğini belirtirken, Baltık ülkelerinin bakanları Moskova’nın Ukrayna’nın kendi hava sahalarını kullandığı yönündeki iddialarını defalarca reddetti.

Afterburner asker havacılık haber sitesinin aktardığına göre NATO jetleri ağustos ayında Letonya üzerinde bir İHA’yı düşürmüş, eylül ayında ise bir başka İHA Estonya hava sahasına girmişti.

Bu ayın başlarında da NATO savaş uçakları Litvanya üzerinde bir İHA’ya iki kez ateş açmış ancak isabet sağlayamamıştı.

Cuma günkü olaylara müdahale eden Baltık Hava Polisliği jetleri, Estonya’daki Ämari ve Litvanya’daki Šiauliai üslerinden kalkarak birkaç ayda bir rotasyonla bölgede görev yapıyor.