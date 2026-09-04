Avrupa’nın Baltık ülkelerinden Letonya’da kadın ve erkek nüfusu arasındaki fark dikkat çekici boyutlara ulaştı. Eurostat verilerine göre ülkede kadınların sayısı erkeklerden **yüzde 15,5 daha fazla**.

İleri yaş gruplarında ise fark daha da belirginleşiyor. World Atlas verilerine göre 65 yaş üzerindeki kadınların sayısı erkek nüfusunun yaklaşık iki katına ulaşıyor.

Demografik tablo yalnızca sosyal yaşama değil, günlük ihtiyaçlara yönelik hizmet sektörüne de yansıyor.

"ERKEK BULMAKTA ZORLANIYORUZ"

Ülkedeki kadın-erkek dengesizliği, sosyal yaşamda da kendisini hissettiriyor.

Festivallerde çalışan Dania isimli bekar bir kadın, iş çevresinin büyük bölümünü kadınların oluşturduğunu belirterek erkeklerle tanışmakta zorlandıklarını ifade ediyor.

Dania’nın arkadaşı Zane ise bazı kadınların partner bulma konusunda yaşadığı sıkıntı nedeniyle yurt dışına yöneldiğini söylüyor.

SAATLİK KOCA ASLINDA USTA HİZMETİ

İsmi dikkat çekici olsa da “saatlik koca” hizmetinin temelinde romantik bir ilişki değil, **ev işleri ve teknik destek** bulunuyor.

Letonya’da faaliyet gösteren bazı platformlar üzerinden kısa süreliğine usta çağrılabiliyor. Tesisat, marangozluk, mobilya kurulumu ve televizyonun duvara monte edilmesi gibi işler bu hizmet kapsamında gerçekleştiriliyor.

**Komanda24** platformunda “altın elli erkekler” olarak tanıtılan ustalardan çeşitli ev işleri için destek alınabiliyor.

**Remontdarbi.lv** üzerinden ise telefon veya internet aracılığıyla usta çağrılabiliyor. Gelen ustalar; duvar boyama, perde tamiri ve evde yarım kalmış çeşitli işlerin tamamlanması gibi hizmetler sunuyor.

Letonya’daki kadın ve erkek nüfusu arasındaki farkın en önemli nedenlerinden biri, erkeklerin ortalama yaşam süresinin kadınlardan daha kısa olması olarak gösteriliyor.

Sağlık verileri, erkeklerde bazı risk faktörlerinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Ülkede erkeklerin yaklaşık **yüzde 31’inin sigara kullandığı**, kadınlarda ise bu oranın yüzde 10 civarında olduğu belirtiliyor.

Fazla kilo ve obezite oranlarında da erkekler öne çıkıyor. Erkeklerin yaklaşık yüzde 62’si fazla kilolu veya obez kategorisinde yer alırken, kadınlarda bu oran yüzde 57 seviyesinde bulunuyor.

Daha düşük yaşam beklentisi ve yaş ilerledikçe kadın nüfusunun belirgin biçimde artması, Letonya’da alışılmışın dışında hizmetlerin de ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.