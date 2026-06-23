CHP'den istifa ettikten saatler sonra AKP'ye katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Ankara'da katıldığı bir törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tarih ve Turizm Belediyeciliği Ödülü'nü alan Koç, Haymana'da yürüttükleri çalışmalara değinerek, ilçeye kazandırılan projelerde Mansur Yavaş'ın desteğinin bulunduğunu belirtti.

'ÇOK FARKLI OLAYLAR OLDU'

Parti değiştirme kararına ilişkin konuşan Koç, "Çok farklı olaylar, yaşanmışlıklar, birikmişlikler oldu ve daha fazla devam edebilme durumumuz kalmadı. Bunların sebeplerini de ayrıca açıklayacağım" dedi.

Parti değiştirmesine Haymanalıların tepkilerinin nasıl olacağının sorulması üzerine Koç, "Hemşerilerimizden olayları bilmeyenler var; tepkiler olacaktır ama dediğim gibi süreci net olarak açıklayacağız. Madde madde açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

'YAVAŞ'IN ELİNİ ÖPMEDİM'

Koç, AKP'ye katılmadan önce Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmeye ilişkin soruya da yanıt verdi.

Kamuoyunda yer alan "el öpme" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Koç, şunları söyledi:

"Görüşmeye hafta sonu gittik. O çok meşhur 'Elini öptü' muhabbet öyle değil. Başkanımız zaten elini öptürmez.

Ziyarette kendisine şunu sordum: 'Yaklaşık altı aydır ben size ulaşamıyorum. Size benim ilçe başkanım ulaşıyor. Benim meclis üyem gelip iki buçuk saat makamınızda durabiliyor. Ben size neden ulaşamıyorum?' Bu soruya cevap aradım açıkçası.

Ama çok farklı bir cevap aldım kendisinden, 'Bakan Bey'e gittiğinden haberdar etmedin' dedi. Oysa ki ben Bakan Bey'e üç gün öncesinde gitmiştim zaten. Cevap o değildi. Çok farklı birikmişlikler var.

Tabii ki kırmadan, dökmeden, rencide etmeden, tabii ki haklının hakkını da kendisine vererek gerekli izahatları yapacağız."

'AKP'YE GEÇMEYECEĞİMİ SÖYLEDİM'

Koç, "Mansur Başkan 'İstifa edecekseniz' açıklayın demiş'" denilmesi üzerine de şunları söyledi:

"'Fotoğraf çekelim yayınla' dedi. Fotoğraf da çektirdik. Kendisinin geçip geçmeyeceğime dair zaten öyle bir tereddüdü yoktu. Ben de geçmeyeceğimi söyledim.

Ama o günkü görüşmede de maalesef işte yarın açıklayacağız inşallah hiçbir şeyin düzelmeyeceğini ve kalemimin bir yıl öncesinden kırılmış olduğuna tanıklık ettim. Kırılan kalem tekrar doğrulmaz."

Levent Koç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ziyaretinin sorulması üzerine de "Beraber gitmedik tesadüf orada karşılaştık" dedi.