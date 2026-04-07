Olay, İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Levent Mahallesi'nde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana geldi. Üç teröristin etkisiz hale getirildiği silahlı çatışmanın en kritik anlarına ait yeni görüntüler, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Yüksek binalardan çekilen görüntülerde, polis ekiplerinin olay yerine hızlı ve koordineli şekilde müdahale ettiği görüldü.

SİVİL POLİSİN KRİTİK MÜDAHALESİ

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, silah seslerinin yankılandığı anlarda sivil giyimli bir polis memurunun dikkat çeken müdahalesi yer aldı. Kamuflajlı ve uzun namlulu silah taşıyan teröristi durdurmak isteyen polis, büyük risk alarak harekete geçti.

MİNİBÜSÜN ALTINDAN ATEŞ AÇTI

Görüntülere göre sivil polis, caddede park halindeki beyaz bir minibüsün arkasına geçerek yere yüzüstü yattı. Aracın altından nişan alan polis, ayakta bulunan teröriste ateş etti. İsabet alan teröristin yere yığıldığı anlar, çatışmanın seyrini değiştiren kritik an olarak kaydedildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sivil polisin müdahalesinin ardından diğer ekiplerin de desteğiyle teröristler tamamen etkisiz hale getirildi. İki polis memuru da yaralandı. Olayla ilgili olarak Adalet Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.