Dün üniversite diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sabah saatlerinde “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltına alınmasının ardından siyasilerden tepkiler art arda gelirken ünlü isimlerden de tepkiler gelmeye başladı.

'BUNU YAŞATANLARI UNUTMA'

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine “Belki üniversite, belki lisedesin…aklın almıyor, sinirlerin bozuluyor, ümidine ve hayallerine tutunmaya çalışıyorsun ya… hah işte, bu duyguyu ve sana bunu yaşatanları asla unutma cancağzım. Unutursan hatırlatır kendini bunlar, aman deyim” sözleriyle tepki gösteren tiyatro ve sinema oyuncusu Levent Üzümcü, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına da sessiz kalmadı.

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Levent Üzümcü İstanbul’da alınan 4 günlük eylem yasağı kararına “Demokrasi ne güzel bir şey değil mi?” diyerek tepki gösterdi.