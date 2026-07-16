Gece saatlerinde gözaltına alınan tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Balıkesir Burhaniye'de gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen Üzümcü, adliyeye sevk edildi.

Buradaki ifadesinin ardından Üzümcü, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklama istemiylesulh ceza hakimliğine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) Genel Sanat Yönetmeni de olan tiyatrocu Levent Üzümcü, gece saatlerinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sabah saatlerinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kısa bir bilgilendirmeyle Üzümcü'nün yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirmişti.

Üzümcü'nün avukatı Uğur Poyraz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tiyatrocunun X'teki bir paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığını açıklamıştı.