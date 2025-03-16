Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşen konserin tüm geliri, Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nın tıp fakültesi öğrencileri için oluşturduğu "Yetiş Doktor Burs Fonu"na aktarılacak.

Gelirle tıp fakültelerinde okuyan Lokman Hekim Sağlık Vakfı bursiyerlerine eğitim bursu, materyal desteği ve yurt dışı staj imkanı sağlanacak.

Konser öncesinde Lokman Hekim Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şeker, etkinliğin Altın Sponsoru Allianz Türkiye'ye teşekkür plaketini, Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir'e takdim etti.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Özdemir, kamudan özel sağlık kurumlarına, doktorlardan bu alanda çalışan tüm emekçilere, sağlık sektörünün birer paydaşı olarak güçlü bir sinerji yarattıklarını belirtti.

Özdemir, sağlık sigortaları branşında sektöre öncülük ederken, 2 milyonu aşkın sağlık sigortalının yaşam boyu sağlık ortağı olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Konu sağlık olunca, hayat ne getirirse getirsin, doktorlarımızın varlığını bilmek bize umut ve güç veriyor. Bugün tıp öğrencilerimizin eğitimlerine ne kadar destek sağlarsak, biliyoruz ki geleceğimizi de o kadar iyileştiriyoruz. Geleceğimizin hekimlerine 'Allianz Seninle' diyebilmek bizim için büyük bir onur. Tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı kutlu olsun."