Bayer Leverkusen'de Xabi Alonso'dan boşalan koltuğun yeni sahibi resmen açıklandı. Alman ekibi teknik direktörlük görevine Erik ten Hag'ı getirdi.
Bayer Leverkusen, Erik ten Hag'ın teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu. Hollandalı çalıştırıcı ile 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.
Ajax ile elde ettiği başarıların ardından son olarak kaotik durumdaki Manchester United'ı çalıştıran ve eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamayan Erik ten Hag, İngiliz devinde 128 maçta 1.84'lük puan ortalaması yakaladı.