Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayım sürerken golcü transferinde Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski için harekete geçtiği iddia edilmişti.

Lewandowski’nin eşinin, Türkiye’ye transfer ile ilgili soruya verdiği cevap ise bomba etkisi yarattı. Lewandowski, bir kullanıcının Türkiye ihtimali var mı sorusuna, ‘Türkiye olacak’ cevabı verdi.

BARCELONA’YA VEDA ETTİ

Geçtiğimiz sezon Barcelona ile 46 maça çıkan Lewandowski, 19 gol ve 4 asistlik performans göstermişti. 2022'den bu yana Barcelona forması giyen 37 yaşındaki Polonyalı golcü sezonun sona ermesiyle takımına veda etmişti.