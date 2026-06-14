Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda Barcelona-Catalunya Grand Prix'inde kazanan Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton oldu. Hamilton'un ardından Marcedes pilotu George Russell damalı bayrağı ikinci olarak geçerken, McLaren'den Lando Norris ise üçüncü sırada yer aldı. Büyük Britanyalı pilot Ferrari ile ilk yarışını kazanırken, takımının tarihinde podyumun zirvesine çıkan 41. pilot oldu. İngiliz pilot 2024 Belçika’dan sonra ise ilk kez yarış kazandı. Formula 1 kariyerindeki 106. yarış zaferini kazanan Hamilton, pilotlar klasmanında da puanını 115’e yükseltti. KIMI ANTONELLI YARIŞ DIŞI KALDI Heyecanlı yarışın 62. turunda Kimi Antonelli büyük bir şok yaşadı. Aracının arızalanmasının ardından şampiyonluk yarışında 156 puanla zirvede yer alan Antonelli yarış dışı kaldı.

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