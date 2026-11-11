Formula 1’de defalarca dünya şampiyonluğuna ulaşan İngiliz pilot Lewis Hamilton, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı’nı ziyaret etti. Hamilton, insani yardım sevkiyatında kritik bir geçiş noktası olan bölgede yürütülen çalışmaları inceledi.

Ziyaret sırasında Kuzey Sina Valisi Khaled Meghawer, Hamilton’a Gazze Şeridi’nden gelen Filistinli yaralı ve hastaların kabulü, sunulan sağlık hizmetleri ve insani yardımların temini hakkında bilgi verdi.

Hamilton’ın Mısır’daki programı kapsamında El-Ariş kentindeki lojistik depoları da ziyaret etmesi planlanıyor. Bu ziyarette, Gazze’ye gönderilecek insani yardım malzemelerinin hazırlanması ve koordinasyonuna ilişkin çalışmaları incelemesi öngörülüyor.