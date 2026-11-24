Türk dizileri uluslararası arenada adından söz ettirmeye devam ediyor. Ay Yapım imzalı Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..., 54. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Telenovela kategorisinde ödül aldı. 23 Kasım'da New York'ta düzenlenen törende Türkiye'yi Leyla ve Uzak Şehir temsil ederken, ödül Leyla dizisinin oldu. Yapımcı Kerem Çatay ve yönetmen Hilal Saral, Türkiye'ye ödülle dönmenin gururunu yaşadı.

BREZİLYA VE İSPANYA YAPIMLARINI GERİDE BIRAKTI

22 ülkeden 64 adayın 16 farklı kategoride yarıştığı 54. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Leyla, En İyi Telenovela kategorisinde Brezilya ve İspanya yapımlarıyla karşı karşıya geldi.

Brezilya yapımı Garota do Momento ve İspanya'dan Valle Salvaje dizisinin ikinci sezonunu geride bırakan Leyla, ödülü Türkiye'ye kazandırdı. Dizinin ödülünü yapımcı Kerem Çatay ve yönetmen Hilal Saral aldı.

Hilal Saral, ödül sonrası yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz tabii. Çok gururluyuz. Ülkemizi buralarda temsil etmek ve buradan bir ödülle dönüyor olmak çok mutluluk verici" dedi.

Kerem Çatay ise Leyla'nın kendileri için çok özel bir yapım olduğunu belirterek, dizinin uluslararası alanda da karşılık bulmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

UZAK ŞEHİR DE NEW YORK'TA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

Türkiye'yi En İyi Telenovela kategorisinde temsil eden diğer yapım Ay Yapım imzalı Uzak Şehir oldu. Dizinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba da ödül törenine katıldı.

İlk kez rol aldığı bir diziyle Emmy adaylığı yaşayan Sinem Ünsal, New York'ta bulunmanın kendileri için heyecan verici ve büyük bir onur olduğunu söyledi. Sonuç ne olursa olsun organizasyonun atmosferinden etkilendiğini belirten oyuncu, adaylık haberini aldıkları ilk andan itibaren büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

Ozan Akbaba da törende bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek organizasyonun atmosferinden etkilendiğini söyledi.

TÜRK DİZİLERİNİN EMMY'DEKİ BAŞARI ZİNCİRİ

Türk yapımlarının Uluslararası Emmy Ödülleri'ndeki başarıları Leyla ile bir kez daha devam etti. Türkiye, 2017'de Kara Sevda, 2023'te Yargı ve 2025'te Deha ile En İyi Telenovela ödülünü kazanmıştı. Leyla'nın da ödüle uzanmasıyla Türk dizileri bu kategoride dördüncü kez zirveye çıktı.