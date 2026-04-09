Meclis Genel Kurulu'nda iki kez yapılan yoklamada toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle kapandı.

"Doğum iznini" 16 haftadan 24 haftaya çıkaran ve mevcut izinde olanların da bundan yararlanması için bu hafta çıkarılması planlanan kanun teklifinin görüşmeleri haftaya kaldı.

İktidar ile muhalefet partilerinin sosyal medya düzenlemesi başta olmak üzere üç-dört maddenin geri çekilmesini istediği, bu konuda anlaşma sağlanamayınca yoklama istendiği öğrenildi.

AKP'Lİ USTA, MUHALEFETİ SUÇLADI

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, yoklamada yeterli sayının bulunamamasının nedeni olarak muhalefeti sorumlu tuttu.

Usta, muhalefet partilerinin yoklama talep ettiğini ancak yoklamaya katılmayarak Meclis’in kapanmasına neden olduklarını savundu.

Usta, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Doğum iznini bekleyen on binlerce ailemizin umuduna maalesef Muhalefet Partileri engel olmuştur.

Meclis çalışmasın, kanunlar geçmesin diye yoklama talep ettiler. Ancak iş yoklamaya gelince; 138 CHP milletvekilinin tamamı, İYİ Parti’nin 30 milletvekilinin tamamı ve DEM Parti’nin 56 milletvekilinin tamamı “YOKLAMAYA KATILMAYARAK” Meclis’in kapanmasına bizzat sebep oldular.

Söz konusu olan milletin hakkı, annelerin beklentisi, ailelerin umudu iken; bir gün dahi kaybetmeye tahammülü olmayan bu süreci siyasi hesaplara kurban ettiler."

TAYYAR'DAN TEPKİ GELDİ

AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar ise Usta'nın açıklamasına karşı çıkarak sorumluluğun öncelikle iktidarda olduğunu ifade etti.

İktidar milletvekillerinin Meclis'e gelmediğini söyleyen Tayyar, "Önce iğneyi kendimize batıracağız, sonra muhalefete..." dedi.

Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün. TBMM Genel Kurulu gündeminde doğum izniyle ilgili önemli bir yasa teklifi vardı.

Çoğunluk olmadığı için genel kurul kapandı, son dönemde sıkça olduğu gibi. Grup Başkanvekilimiz Leyla Şahin Usta, yoklama isteyen ve oturuma katılmayan muhalefeti suçladı:

“Söz konusu olan milletin hakkı, annelerin beklentisi, ailelerin umudu iken; bir gün dahi beklemeye tahammülü olmayan bu süreci siyasi hesaplara kurban ettiler.”

Bu kanun bu kadar hayati önemdeydi, AK Parti’nin 275, MHP’nin 46 milletvekili neredeydi? İktidar mensupları oturuma katılsaydı, muhalefetin yoklama eylemi hükümsüz kalırdı.

Meclisi çalıştırma görevi, birinci derecede iktidar mensuplarına aittir. İktidar milletvekilleri meclise gelmeyecek, yoklama istedi diye muhalefete kızacaksınız.

Olmadı başkanım. Önce iğneyi kendimize batıracağız, sonra muhalefete. Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bey’in emeklerine yazık."