Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile lityum demir fosfat (LFP) batarya hücrelerinin ithalatında uygulanan yüzde 30 oranındaki ilave gümrük vergisi geçici olarak sıfırlandı. Elektrikli araç bataryaları ve enerji depolama sistemleri üreten firmaları yakından ilgilendiren muafiyet, yıl sonuna kadar geçerli olacak.

Yeni düzenleme kapsamında, 8507.60.00.00.21 GTİP kodu altında sınıflandırılan, lityum demir fosfat (LFP) tabanlı ve gerilimi 4,9 voltu geçmeyen batarya hücreleri için İlave Gümrük Vergisi (İGV) 31 Aralık 2026 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak. Kararın, yerli batarya ve enerji depolama sektörü üreticilerine önemli bir maliyet avantajı sağlaması ve üretim süreçlerini hızlandırması bekleniyor.

GEÇEN YIL VERGİ GETİRİLMİŞTİ

Lityum tabanlı batarya ithalatındaki muafiyet, 30 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile kaldırılmış ve ithal LFP hücrelerine yüzde 30 oranında ilave gümrük vergisi uygulanmaya başlanmıştı. Yapılan son değişiklikle birlikte, sektörün ham madde maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen geçici vergi muafiyeti yeniden devreye alınmış oldu.