Ankara’da “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 20’sinin adli işlemleri tamamlandı.

Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği, aralarında Kaos GL asil üyesi ve trans hakları savunucusu Janset Kalan, Galader üyesi Nedime Erdoğan, trans hakları savunucusu Umut Derin ile gazeteci Tuğba Tekerek’in de bulunduğu 8 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.

Kararda şüpheliler yönünden “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” ve “çocuğun görebileceği yerlerde müstehcenlik” suçlamaları kapsamında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi.

Söz konusu suçlamalar soruşturma kapsamında ileri sürülen iddialar olup, tutuklama kararı kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmiyor.

HAKİMİLK GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Tutuklama kararının gerekçesinde, şüphelilerin dernek içerisindeki konumları, kolluk araştırma tutanakları ile derneğin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar değerlendirildi.

Hakimlik, dosyada “kuvvetli suç şüphesini gösterir somut deliller” bulunduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kararda ayrıca bazı şüpheliler açısından kaçma ve delilleri karartma ihtimaline dikkat çekilerek adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ifade edildi.

7 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Hakimlik, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 yedek dernek üyesi hakkında ise savcılığın tutuklama talebini reddetti.

Bu kişiler yönünden dernekteki görevlerinin yönetim veya denetim kurulu yedek üyeliği olması, savunmalarının alınmış bulunması ve delillerin büyük ölçüde toplanması dikkate alındı.

Hakimlik ayrıca bu kişilerin delillere etki etme ihtimallerinin bulunmadığını, kaçacaklarına veya saklanacaklarına ilişkin somut bir olgu ortaya konulmadığını ve sabit ikametgâhlarının bulunduğunu değerlendirdi.

7 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve her pazar günü imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

TOPLAM TUTUKLU SAYISI 13 OLDU

“Ailem Güvende” operasyonları kapsamında Ankara’da daha önce gözaltına alınan 5 trans kadın da aynı gün içerisinde tutuklanmıştı.

Son kararla birlikte Ankara’daki soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 13’e yükseldi.

Gözaltına alınan 21 kişiden 20’si hakkında karar verilirken, bir kişi yönünden sürecin henüz tamamlanmadığı bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 13 Eylül’de yaptığı açıklamada “Ailem Güvende” operasyonlarının 5 il merkezli ve 15 ili kapsadığını, toplam 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Ankara’daki soruşturma kapsamında Kaos GL’nin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile gazeteci Tuğba Tekerek de gözaltına alınmıştı.