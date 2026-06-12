Liselere Geçiş Sistemi (LGS 2026) kapsamında bu yıl ilk kez uygulanacak yeni bir destek programı dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirilen uygulamayla, sınava girecek öğrencilere sınav günü belirli içeriklerden oluşan beslenme paketleri dağıtılacak.

SINAV SALONLARINDA ÖNCEDEN HAZIRLIK YAPILDI

Sınav merkezlerinde hazırlıklar tamamlanırken, sınıflar öğrencilerin kullanımı için düzenlendi. Bu kapsamda, sınav günü sıralara su ve çeşitli atıştırmalıkların yer aldığı beslenme paketlerinin önceden yerleştirildiği bildirildi. Görevliler de sınav öncesinde son kontrolleri gerçekleştiriyor.

PAKETLERDE HANGİ ÜRÜNLER YER ALIYOR?

MEB’in hazırladığı beslenme paketlerinde öğrencilerin sınav sürecinde enerji kaybını azaltmayı hedefleyen ürünler bulunuyor. Paketlerde suyun yanı sıra kuru meyveli yulaf bar, ceviz ve kuru üzüm gibi gıdaların yer aldığı aktarıldı. Uygulamanın, iki oturum arasındaki süreyi daha verimli geçirmek amacıyla planlandığı belirtiliyor.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Beslenme desteğinden, başvuru aşamasında e-Okul sistemi üzerinden talepte bulunan öğrencilerin yararlanabileceği ifade edildi. Yetkililer, uygulamanın sınava katılan adayların büyük bölümünü kapsamasının beklendiğini aktardı.

SINAVDA BAŞKA YENİLİKLER DE VAR

13 Haziran 2026’da yapılacak LGS’de öğrenciler toplam 90 soruyu yanıtlayacak. Bu yıl sadece beslenme paketi değil, bazı sınav merkezlerinde güvenliği artırmak amacıyla yapay zekâ destekli kamera sistemlerinin de kullanılacağı bildirildi.