Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih sürecini tamamlayan milyonlarca öğrenci, gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklayacağı yerleştirme sonuçlarına çevirdi. Tercih ettiği liselerden hangisine yerleştiğini öğrenmek isteyen adaylar, sonuçların ardından kayıt ve nakil takvimini de yakından takip ediyor.

2026 LGS tercih sonuçları açıklandı mı?

MEB tarafından yayımlanan 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre LGS tercih sonuçları henüz açıklanmadı.

Yerleştirme sonuçları ile boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü MEB'in resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Yerleştirmeler nasıl yapılacak?

Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda puan eşitliği yaşanması halinde yerleştirme sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP), 8, 7 ve 6. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğü, 8. sınıftaki özürsüz devamsızlık gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve eşitliğin devam etmesi durumunda öğrencinin yaşının küçük olması kriterlerine göre yapılacak.

LGS nakil başvuru tarihleri

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Birinci nakil sonuçları ise 10 Ağustos'ta ilan edilecek.

İkinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.