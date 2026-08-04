Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir yüzme havuzunda hareketsiz bir şekilde duran Orhan Dozen'i fark eden vatandaşlar, çocuğu sudan çıkararak hızla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAZANDIĞI FEN LİSESİNE GİDEMEDİ
Olayın ardındaki kahreden detay ise Orhan'ın eğitim hayatıyla ilgiliydi. 13 yaşındaki Orhan Dozen’in Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrasında aldığı puanla, en çok istediği okullardan biri olan Kızıltepe Fen Lisesi'ne yerleştiği belirtildi.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Hastanede tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından Dozen’in cenazesi ailesine teslim edildi. Gencin cenazesi, gece geç saatlerde Kızıltepe ilçe merkezindeki Sanayi Mahalle Mezarlığı’nda gözyaşları arasında defnedildi.
Yaşanan acı olayla ilgili yetkililer tarafından başlatılan adli soruşturma devam ediyor.