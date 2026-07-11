Millî Eğitim Bakanlığı’nca 13 Haziran’da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın sonuçları, dün “meb.gov.tr” adresinden erişime açıldı.

2026 yılı LGS kapsamında gerçekleştirilen “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’a bu yıl 8’inci sınıf düzeyinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu.

KATILIM YÜZDE 97.23

Sınava 994 bin 358 aday katıldı. Sınava katılım oranı yüzde 97.23 olarak gerçekleşti. İki oturum hâlinde yapılan sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulda; yurt dışında ise 8 ülkede ve 11 sınav merkezinde uygulandı.

Sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği merkezî sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı.

Geçtiğimiz yıl yapılan LGS’de ise 719 aday tam puan almıştı.

TERCİH 13 TEMMUZ’DA

LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 13 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos’ta kamuoyuyla paylaşılacak.

BESLENME PAKETİNE İLGİ

Özel eğitim ihtiyacı olan 10 bin 950 öğrenci için bireysel gereksinimlerine göre sınav tedbirleri uygulandı. Bu öğrencilerden 239’u evde veya hastanede eğitim hizmeti kapsamında, bulundukları ortamda sınava alındı.

Bu yil ilkez dağıtılan beslenme paketine ilgi büyüktü. Velilerin onayıyla verilen pakett en 924 bin 191 öğrenci faydalandı.

24 bin 522 ikiz ve 696 üçüz öğrenci aynı sınav binasında, farklı salonlarda sınava katıldı.

Eğitim Sen Değerlendirdi

Sonuçlar sınıfsal ayrışma göstergesi

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) 2026 LGS sonuçlarını değerlendirdi. Açıklamada; “Bakanlık verilerine göre bu yıl 452 öğrenci 500 tam puan alarak birinci olmuştur. Bu tablo, eğitimdeki ‘yığılma’ riskine işaret ederken, diğer yandan bakanlığın tabiri ile nitelikli eğitime erişim hakkının kısıtlı kontenjanlarla ne kadar dar bir alana sıkıştırıldığını kanıtlamaktadır. Nitelikli eğitim bir “seçme ve eleme” aracı değil, bir hak olarak tüm öğrencilere tanımlanmalıdır” denildi.

Milyonlar geleceğini tek sınava bağladı

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sınav sonuçlarının yalnızca öğrencilerin başarılarını değil, eğitim sistemindeki yapısal sorunları da ortaya koyduğunu belirtti.

Özbay, tam puan alan öğrenci sayısındaki değişimin tek başına eğitim sisteminin niteliğini göstermediğini ifade etti. “Asıl mesele, milyonlarca çocuğun geleceğinin tek bir sınava bağlanmış olmasıdır” diyen Özbay, çocukların küçük yaşlardan itibaren yoğun sınav baskısı altında yetiştirildiğini savundu.

Ağabeyinin izinden giderek tam puan aldı

Adıyaman’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Kerem Polat, ailesine ikinci kez gurur yaşattı. Kerem’in ağabeyi Ahmet Yiğit, 2023 yılında aynı sınavda 500 tam puan almıştı. Kerem de agabeyinin başarısını tekrarladı.

SORULARIN TAMAMINI ÇÖZENLER BAŞARI SIRLARINI ANLATTI

Hep geleceği hayal ettim

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü öğrencisi Naz Cemre Tonk: ”Sınav stresiyle başa çıkmakta zorlandığım anlarda gelecekteki hayallerimin gerçekleşeceğini düşündüm. Telefon kullanımımı hiçbir zaman tamamen kısıtlamadım; müzik dinlemek gibi beni rahatlatan alışkanlıklarıma devam ettim ancak sosyal medya uygulamalarımı yavaş yavaş silerek ekran süremi ciddi oranda azalttım. İlk tercihim İstanbul Erkek Lisesi olacak. Gelecekte Matematik ve fizik alanlarında çalışmak istiyorum. Önümüzdeki yıl LGS’ye girecek arkadaşlarıma en büyük tavsiyem; konuları ezberlemek yerine çok iyi anlamaları ve yanlış yaptıkları soruların üzerine kararlılıkla gitmeleridir.”

Dijital detoks başarı getirdi

Bahçeşehir Koleji Ankara Çankaya Kampüsü öğrencisi Çağan Mert Özgür: “LGS maratonum aslında 5. sınıfta düzenli çalışarak ve paragraf çözerek başladı. 7. sınıfın yazında ise tempo artırarak gerçek bir LGS öğrencisi oldum. Akıllı telefonu tamamen bıraktım ve tuşlu telefona geçtim. Bu süreçte spora ve diğer aktivitelere ara verdim; yeni sosyalleşme adresim kütüphane oldu. Zaman zaman denemelerde iniş çıkışlar yaşasam da hiç pes etmedim. Sene sonunda tüm derslere gerekli ağırlığı vererek yeri geldiğinde günde 500 soru çözdüm. Ama önemli olan sorulardan verim almak ve yanlışların analizini yapmaktır.“

Ekran süremi 2 saat yaptım

Bahçeşehir Koleji Etiler Kampüsü öğrencisi Eylül Karakurt: “LGS süreci boyunca okulumu hiç aksatmadım; dersleri çok iyi dinleyip öğretmenlerimin direktiflerine birebir uydum. Hafta içi okulumda, hafta sonları ise farklı kurumlarda sürekli deneme sınavlarına girerek eksiklerimi analiz ettim ve onların üzerine gittim. Dijital dünyadan da uzak durmaya özen gösterdim; ekran süremi günde 2 saatle kısıtladım. Ders çalışma aralarımda ise odağımı dağıtmak yerine 2 yaşındaki kardeşimle oyun oynayarak vakit geçirmeyi tercih ettim. Ayrıca voleybolcu olarak antrenmanlarıma devam ettim, stresimi attım. Son iki ay süre yönetimine ve denemelere odaklandım.”

Köklü okullar kontenjan azalttı

Merkezi sınavla öğrenci alan gözde liselerin kontenjanları bu yıl için azaltıldı.

Köklü liselerin geçen yıl aldıkları öğrenci sayısı ve bu yıl alınacak öğrenci sayıları şöyle:

- Kabataş Erkek Lisesi (İngilizce) 90’dan 60’a

- İstanbul Erkek 150’den 120’ye

- Vefa Lisesi 150’den 120’ye

- İzmir Atatürk Lisesi (İngilizce) 180’den 150’ye

- Kadıköy Anadolu Lisesi 180’den 150’ye

- Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi 150’den 120’ye.