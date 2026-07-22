Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Aydınlı Sena Sarıdayı ile Kütahyalı Emir Kağan Çakır, lise tercihlerini açıkladı. 2 başarılı öğrencinin ortak hedeflerinden biri ise İstanbul'daki Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

"Geçen seneden beri tek hedefim"

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olan Sena Sarıdayı, sınavda elde ettiği başarının ardından tercih listesinin ilk sırasına Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni yazdığını söyledi.

"Geçen seneden beri tek hedefim Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi. YKS'deki başarıları, sunduğu imkanlar ve uluslararası düzeydeki dil eğitimi nedeniyle bu okulu tercih ettim. Akademik başarısının yanı sıra manevi eğitimi de benim için çok önemli." dedi.

Günde ortalama 300 soru çözdü

Sınava hazırlık sürecinde sosyal medyadan uzak durduğunu anlatan Sarıdayı, telefon kullanımını günlük yaklaşık yarım saatle sınırlandırdığını belirtti.

Telefonu yalnızca öğretmenlerine ve arkadaşlarına soru göndermek amacıyla kullandığını söyleyen öğrenci, planlı bir çalışma programı uyguladığını ve günde ortalama 300 soru çözdüğünü dile getirdi.

Sarıdayı, bu başarıyı herhangi bir özel ders almadan, okulundaki eğitim ve kendi disiplinli çalışmasıyla elde ettiğini de sözlerine ekledi.

Emir Kağan Çakır'ın ilk tercihi Baykar Fen Lisesi

Kütahya Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulu'ndan mezun olan 14 yaşındaki Emir Kağan Çakır da LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan öğrenciler arasında yer aldı.

Çakır, ilk hedefinin Baykar Fen Lisesi olduğunu, ikinci tercihinin ise Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi olduğunu açıkladı.

Başarısının arkasında düzenli çalışma ve teknolojiden uzak durmanın bulunduğunu belirten Çakır, hazırlık sürecinde akıllı telefonunu bırakarak tuşlu telefon kullandığını söyledi.

Deneme sınavlarında yaptığı hataları tek tek analiz ettiğini ifade eden Çakır, yanlış yaptığı soruları öğretmenleriyle değerlendirdiğini ve eksiklerini bu şekilde tamamladığını anlattı.