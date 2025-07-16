LGS sınavı esnasında soru kitapçığının bazı WhatsApp gruplarında PDF şeklinde paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, LGS birincileriyle ilgili ilginç bir iddiayı gündeme taşıdı.

'ORTALIĞI KOKUTMADAN BUNU İZAH EDEBİLİR MİSİNİZ?'

Çömez, Bursa'daki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’ndan 36 öğrencinin sıfır hata ile 500 tam puan aldığını iddia ederek, "Oran % 9. Türkiye’deki diğer tüm İmam Hatip Ortaokullarında 500 tam puan alan öğrencilerin toplam sayısı ise 27. Sınava giren 963 bin 142 öğrenciden 500 tam puan alanların oranı da % 0,07. Ortalığı kokutmadan bana bunu izah edebilir misin?" ifadelerini kullandı.

Çömez, aynı okulun Trabzon ve Antalya şubeleri içinde benzer iddialarda bulundu.

'PİSLİĞİN NE KADAR DERİN OLDUĞUNU GÖRECEKSİNİZ'

'Daha bitmedi' diyen Çömez, "Antalya Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde sıfır hata ile 500 tam puan alan 6 öğrenci var. Aynı şekilde Trabzon Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 4 öğrenci 500 tam puan almış. Yani 3 “Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip’te” toplam 46 öğrenci kusursuz bir performans sergilemiş. Geri kalan 3500 İmam Hatip’te ise sadece 17 öğrenci 500 tam puan alabilmiş. Bu koku değil kokuşmuşluk hali! Bu üç okuldaki yöneticileri ve öğrencileri sorgulayın, pisliğin ne kadar derin olduğunu göreceksiniz. Milli Eğitim Bakanlığı LGS'yi iptal etmeli' notunu paylaştı.

Çömez'in iddiaları sonrası okul paylaştığı listeyi bu şekilde güncelledi:

'BURSA'DA 2 İMAM HATİPLİ TAM PUAN ALDI'

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, LGS sınavında Bursa genelinde 500 tam puan alan öğrencilerden yalnızca 2'sinin imam hatip ortaokulu mezunu olduğunu bildirdi.

Ahmet Alireisoğlu, şunları kaydetti:

"Bursa'daki bir imam hatip ortaokulunda 36 öğrencinin tam puan aldığı yönündeki iddia asılsızdır. Okul, Türkiye genelindeki bazı imam hatip ortaokullarından çıkan birincileri, fotoğraflarından oluşan afişle tebrik etmiştir. Durum bundan ibarettir. Eğitim gibi hassas bir alanda yalnızca resmi kaynaklardan teyitli bilgilerin paylaşılması büyük önem arz etmektedir."

'İDEOLOJİK FANATİZMİN YENİ ÖRNEĞİ'

LGS'de şaibe tartışmalarına AKP Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.

Çelik, "LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra imam hatip okullarına dönük üretilen yalan kampanyası ideolojik fanatizmin yeni bir örneğidir. Bursa'daki bir okuldan 36 tam puanlı öğrenci çıktığının söylenmesi yanlış bir bilgidir. Yanlış bilgiyi 'yalan siyaseti'ne çevirenlerin yaptıkları kampanya, kasıtlı bir kötülük ve nifak kampanyasıdır" ifadelerini kullandı.

'LİSTE KAFALARI KARIŞTIRDI'

Gazeteci Nevşin Mengü, Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarının kendisine gönderdiği listeyi kamuoyuyla paylaştı.

Mengü, “Gelen listeye göre Bursa’da il genelinde 20 öğrenci tam puan almış. Bu öğrenciler farklı okullardan. Söz konusu İmam Hatip Okulundan tam puan alan öğrenci yok. Okul müdürünün yayınladığı liste kafaları karıştırdı. Anlaşılan listede sadece söz konusu okuldan değil Türkiye geneli İmam hatiplerden birinciler yer alıyor” diye yazdı.