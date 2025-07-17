MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2025 LGS İstatistik Raporu'na göre; bu yıl yapılan merkezi sınavda 719 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. 15 Haziran'da 2 oturum halinde yapılan merkezi sınava 963 bin 142 öğrenci girdi. Sınava katılım oranı ise yüzde 95,27 olarak gerçekleşti. Geçen yıl tam puan alanların sayısı mahkeme kararıyla revize edilerek 413'e yükselmişti. Böylece 1 yıl içinde yüzde 74'ük bir artış yaşandı.

BİRİNCİ SAYISINDA İSTANBUL ZİRVEDE

Merkezi sınavın birincileri, 66 ilde 544 okuldaki öğrencilerden oluştu. Sınavda tam puan alan 719 öğrencinin dağılımında, büyükşehirlerin başı çektiği görüldü. İstanbul, tam 163 birinciyle açık ara zirvede yer aldı. Ardından Ankara (56), İzmir (49), Antalya (36), Konya (29), Adana (26) gibi öğrenci yoğunluğu yüksek şehirler sıralandı. Bu öğrencilerin 63'ünü imam hatip ortaokullarındaki lise adayları oluşturdu. Rapora göre diğer illerde tam puan alan öğrenci sayısı dağılımı şöyle: "Gaziantep'ten 23, Bursa'dan 20, Kocaeli'den 19, Kayseri'den 18, Mersin'den 17, Samsun'dan 15, Balıkesir'den 14, Trabzon'dan 11, Diyarbakır, Eskişehir ve Kahramanmaraş'tan 10'ar, Afyonkarahisar'dan 9, Aydın, Tekirdağ, Malatya, Manisa, Erzurum ile Denizli'den 8'er, Kırşehir ile Sakarya'dan 7'şer, Isparta, Amasya ile Çanakkale'den 6'şar, Tokat, Sivas, Aksaray, Hatay, Mardin ile Kütahya'dan 5'er, Şanlıurfa, Osmaniye, Muğla, Uşak, Çorum ile Edirne'den 4'er, Zonguldak, Elazığ, Giresun, Kırıkkale, Van, Niğde, Nevşehir, Kastamonu ile Batman'dan 3'er, Muş, Adıyaman, Yalova, Karabük, Karaman, Bolu ile Erzincan'dan 2'şer, Yozgat, Düzce, Bartın, Burdur, Gümüşhane, Bitlis, Ordu, Bingöl ile Rize'den ise birer öğrenci sınavda 500 tam puan aldı."