LGS'de birinci olan 719 öğrenciden 400’ü Galatasaray, İstanbul Erkek ve Kabataş Erkek liselerine yerleşti. Kontenjan nedeniyle bazı birinciler üç prestijli okula yerleşemedi.

LGS yerleştirme sonuçları dün açıklandı. LGS sonuçlarına göre, tüm soruları doğru yanıtlayan 719 öğrenci 500 tam puan alarak birinci olurken şaibe iddiaları da gündeme gelmişti.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi, LGS 2025’te en yüksek yerleştirme puanıyla öğrenci kabul eden okullar oldu. Galatasaray Lisesi 100, İstanbul Erkek Lisesi ile Kabataş Erkek Lisesi ise 150’şer öğrenci kontenjanı açtı. Bu kontenjanların tamamı, sınavdan 500 tam puan alan öğrenciler tarafından dolduruldu.

EN ÇOK BU OKULLAR TERCİH EDİLDİ

1. Galatasaray Lisesi

2. İstanbul Erkek Lisesi

3. Kabataş Erkek Lisesi

4. Ankara Fen Lisesi

5. İstanbul Atatürk Fen Lisesi

500 TAM PUAN ALDILAR AMA YERLEŞEMEDİLER

Galatasaray Lisesi’nin 100, İstanbul Erkek Lisesi’nin 150, Kabataş Erkek Lisesi’nin İngilizce 90, Almanca 60 kontenjanı var. Yani 500 tam puan alan 719 öğrencinin 400’ü bu 3 liseye yerleşti. Bu durumda da bu liseyi tercih etmiş olan 500 tam puanlı öğrencilerin bazıları bu okullara yerleşemedi.