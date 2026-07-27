Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), LGS kapsamında merkezi sınav sonucuna göre gerçekleştirilen lise tercih süreci tamamlandı. Adaylar, tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden "merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta yaptı.

Merkezi sınavla öğrenci alan okullara bu yıl toplam 198 bin 899 öğrencinin yerleştirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda Anadolu liselerine 60 bin 886, fen liselerine 38 bin 700, sosyal bilimler liselerine 9 bin 210, Anadolu imam hatip liselerine 43 bin 706, mesleki ve teknik Anadolu liselerine ise 46 bin 397 kontenjan ayrıldı.

Merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirmeler, öğrencilerin puan üstünlüğü esas alınarak tercihleri doğrultusunda gerçekleştirilecek. Merkezi sınav puanlarının eşit olması halinde ise sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP), 8, 7 ve 6'ncı sınıf Yıl Sonu Başarı Puanları (YBP), 8'inci sınıftaki özürsüz devamsızlık gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve eşitliğin devam etmesi durumunda yaşça küçük olan öğrenci dikkate alınacak.

5 AĞUSTOS’TA AÇIKLANACAK

MEB takvimine göre yerleştirme sonuçları ile boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta bakanlığın internet adresinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos arasında alınacak, sonuçlar ise 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos'ta yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak.

YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURULAR 17-26 AĞUSTOS ARASINDA

Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos arasında alınacak. Komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak. Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül arasında okul ve kurumlar tarafından alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül'de açıklanacak ve kayıt işlemleri e-Pansiyon sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.