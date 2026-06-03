Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin ve velilerin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan sınav için öğrencilerin hangi okullarda sınava girecekleri netleşmiş oldu.
SORGULAMALAR E-OKUL ÜZERİNDEN YAPILIYOR
Sınava katılacak öğrenciler, sınav giriş yerleri ve salon bilgilerine Milli Eğitim Bakanlığının resmi sistemi olan "https://e-okul.meb.gov.tr/" internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. Adayların sınav gününde herhangi bir aksaklık yaşamaması adına e-Okul üzerinden giriş bilgilerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor.