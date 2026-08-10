LGS yerleştirme sürecinde ilk nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 2. nakil başvurularına çevrildi. Yerleştiği okuldan memnun olmayan ya da ilk yerleştirmede herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, ikinci nakil döneminde yeniden tercih yapabilecek. Peki LGS 2. nakil başvuruları ne zaman başlayacak, tercihler nasıl yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte 2026 LGS ikinci nakil sürecine ilişkin tüm detaylar...

LGS 2. nakil tercihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 LGS yerleştirme takvimine göre ikinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

Öğrenciler, tercihlerini tamamladıktan sonra ikinci nakil sonuçlarını 14 Ağustos 2026'da öğrenebilecek.

İlk yerleştirme ve birinci nakil döneminde istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için ikinci nakil süreci, lise yerleştirmelerinde yeni bir fırsat sunacak.

LGS 2. nakil tarihleri

2026 LGS ikinci nakil sürecinde takvim şöyle işleyecek:

10-12 Ağustos: İkinci nakil tercih başvuruları

14 Ağustos: İkinci nakil sonuçlarının açıklanması

17-26 Ağustos: Hiçbir okula yerleşemeyen öğrencilerin il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuruları

28 Ağustos: Komisyonlar tarafından yerleştirme işlemlerinin tamamlanması

31 Ağustos-3 Eylül: Yatılılık başvuruları

4 Eylül: Yatılılık yerleştirme sonuçlarının açıklanması

LGS ikinci nakil tercihleri e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girerek kendileri için açılan tercih ekranından başvurularını yapabilecek.

2026 LGS 2. nakil başvuru ekranı için e-Okul'a giriş yapın

Tercih işlemi yapılmadan önce öğrencilerin güncel boş kontenjanları, okulların yüzdelik dilimlerini ve yerleştirme koşullarını kontrol etmesi önem taşıyor.

LGS 2. nakil tercihleri nasıl yapılacak?

Lise yerleştirmelerine esas nakil başvuruları iki ayrı dönemde gerçekleştiriliyor. Öğrenciler her nakil döneminde;

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan en fazla 3,

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullardan en fazla 3,

Pansiyonlu okullardan en fazla 3 tercih yapabilecek.

Bu nedenle öğrenciler, ikinci nakil döneminde farklı yerleştirme türlerindeki tercih haklarını kullanarak seçeneklerini yeniden değerlendirebilecek.

İlk yerleştirmede okula yerleşenler de nakil başvurusu yapabilir mi?

İlk yerleştirmede bir okula yerleşen öğrenciler de nakil dönemlerinde tercih yapabilecek.

Bu öğrencilerin nakil başvurularında, kayıt alanından okul seçme veya belirli bir okul türünü tercih etme zorunluluğu bulunmuyor. Böylece öğrenciler, mevcut yerleşimlerini koruyarak daha farklı bir okula geçme ihtimalini değerlendirebilecek.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

İlk yerleştirmede herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler de ikinci nakil döneminde tercih yapabilecek.

Bu öğrenciler nakil başvurularında en fazla 3 okul tercih edebilecek. Ancak tercihlerin ilk iki okulunun öğrencinin kayıt alanında bulunması gerekiyor. Ayrıca aynı okul türünden en fazla iki tercih yapılabilecek.

İkinci nakil döneminin sonunda da herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için süreç sona ermiyor. Bu öğrenciler, 17-26 Ağustos tarihleri arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecek.

Komisyonların yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos'ta tamamlanacak.

Özel okula kayıt yaptıran öğrenciler dikkat

Özel öğretim kurumlarına kesin kayıt yaptıran öğrenciler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kayıt yaptıranlar için e-Okul'daki nakil tercih ekranı açılmayacak.

Nakil tercihinde bulunmak isteyen öğrencilerin, tercih süresi içerisinde özel okul kayıtlarını iptal ettirmeleri gerekiyor. Kayıt iptalinin ardından öğrenci yeniden resmi yerleştirme ve nakil sürecine dahil olabilecek.

LGS'de yatılılık başvuruları ne zaman?

Lise yerleştirme sürecinin ardından yatılılık başvuruları da yapılacak. 2026 takvimine göre yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında okul ve kurumlar tarafından alınacak.

Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül'de açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından kayıt işlemleri e-Pansiyon sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.