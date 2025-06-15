Liselere Geçiş Sınavı (LGS), yurtiçi ve yurtdışı 1010 sınav merkezinde dün yapıldı. 8. sınıf öğrencisi 1 milyon 10 bin 916 katılacağı varsayıldı. 973 sınav merkezi, 3 bin 938 okul, 62 bin 693 sınav salonu ve yurtdışında 13 okulda 37 salonda sınav yapıldı.

EVLERDE SINAV

LGS, Sınava, 105 görme engelli öğrenci ile 299 az gören öğrenci katıldı. Özel durumu nedeniyle sınav merkezine gidemeyen 199 öğrenci, LGS’ye gözetmen eşliğinde evlerinde girdi. Katılan öğrenci sayısının 950 binlere düşmesi bekleniyor.

PARAGRAFLAR YORDU

Sınavın ilk oturumunda; Türkçe, İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru sorulup, 75 dakika süre verildi. Matematik ve fen bilgisi dersinden 40 soru sorulup, 80 dakika süre tanındı. 90 soru için toplam 155 dakika süre tanındı.

ARDA GÜLER'Lİ SORU DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ile ilgili de soru geldi.

Soru Arda Güler'in Real Madrid formasıyla attığı bir golün ardından yaptığı gol sevincine ilişkin oldu. Güler'in "bu tevekkül inancımın göstergesidir" sözlerinin hatırlatıldığı soruda, "tevekkül inancı" ile asıl anlatılmak istenenin ne olduğu soruldu.

SINAV SORULARINI EĞİTİM UZMANLARI ŞÖYLE DEĞERLENDİRDİ:

“MEB’İN ÖRNEK SORULARINI ÇÖZÜM ODAKLI SINAV YAPILDI”

Eğitim Uzmanı Cihan Yeşilyurt

“MEB’in örnek sorularını çözen öğrencileri seçme odaklı bir sınav yapıldı. Hızlı okuma, doğru okuma, doğru anlama ve doğru yorumlama becerisini kazanmış öğrenciler, öne geçecek. Fen testi orta zorluktaydı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları ezber olmasa da, B kitapçığındaki 6. soru soru eleyici. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinde, zorlayıcı soru yok. Genel olarak sınav soruları nitelikli ve sınav da çok kolay değildi.”

“TÜRKÇE ADAYLARI ZORLADI”

Eğitim Uzmanı Onur Soğuk (Türkçe)

“Türkçe’de, MEB'in yayınladığı örnek sorular ağırlıklı geldi. Okuduğunu doğru yorumlayan öğrenciler avantajlı oldu. Sınavda muhakeme, akıl yürütme becerisi ve bilgi önemini hissettirdi. Parçada Anlam sorularında hem sözcük sayısının artması hem de çeldiricilerin kuvvetli olması, sınavı zorlaştırdı. Sözel Mantık, Cümlenin Ögeleri ve Fiilimsi konularıyla ilgili doğrudan soru sorulmadı. Dilbilgisinde ezbere dayalı sorular, öğrencileri zorladı. Sınavın tamamında, okuduğunu anlama ve analitik düşünme becerisine sahip olmanın önemi hissettirildi.”

“MATEMATİK BELİRLEYECEK”

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal

“Öğrenciler, matematikteki yeni nesil sorularında zorlanmışlar. Türkçe testinde, uzun paragraf soruları zaman kaybettirdi. Öğrenciler, fen testini kolay bulurken, sözel sorularının kendilerini zorlamadığını söyledi. 2025 LGS’de sonuçları matematik belirleyecek. Matematiğin seçici ve eleyici olduğu bir puanlama ve dilimleme süreci ortaya çıkacak. Sürpriz sonuçlar