İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi’ne göre, sosyal medyada yayılan “Diyarbakır’da 300 öğrencinin tam puan aldığı” iddiasını yalanlayan Tekin, “Diyarbakır’da tüm soruları doğru cevaplayan öğrenci sayısı 10 olup, bu öğrenciler farklı okullarda eğitim görüyor. Bursa’da ise tam puan alan 20 öğrenci var ve iddia edilen imam hatip okulunda tam puan alan öğrenci bulunmuyor” açıklamasını yaptı.

Sınav soru kitapçığının fotoğraflarının paylaşıldığı iddialarına da değinen Tekin, bu görüntülerin Bakanlığın orijinal metinleri olmadığını ve sınav binalarına görüntü kaydedici cihaz sokmanın kesinlikle yasak olduğunu vurguladı.