Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav bugün gerçekleşti. Sınavda İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi testinde sorulan bir soru dikkat çekti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sıklıkla vurguladığı "İç cephe" söylemi sınav sorusunda yer aldı.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜNE YER VERİLDİ

Sınavda öğrencilere sorulan soru şöyşe:

"Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cepheler iki şekilde düşünülebilir: İç cephe ve görünür cephe. Asıl olan iç cephedir. Bu cephe; bütün memleketin, bütün milletin vücuda getirdiği cephedir. Görünür cephe, doğrudan doğruya ordunun düşman karşısındaki silahlı cephesidir. Mühim olan, memleketi temelinden yıkan, iç cephenin çöküşüdür. Bu gerçeği bizden çok kavramış olan düşmanlar, bu cephemizi yıkmak için yüzyıllarca çalışmışlar ve çalışmaktadırlar. Gerçekten kaleyi içten almak, dışından zorlamaktan çok kolaydır" sözüne yer verilen soruda “Buna göre aşağıdakilerden hangisi "iç cephenin çöküşü”ne neden olabilecek olaylardan biridir?” denilerek şu şıklara yer verildi:

A) TBMM'ye karşı ayaklanmaların çıkması

B) Yunan ordusunun İzmir’i işgal etmesi

C) İşgalcilere karşı halkın direnmesi

D) İtilaf Devletleri'nin Boğazlara asker çıkarması