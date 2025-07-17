Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS (Liselere Geçiş Sistemi) soru kitapçığının sınavdan önce sızdırıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, iddialarla ilgili 29 kişi hakkında idari soruşturma başlatıldığını belirtti.

Tekin, soruşturma kapsamında aralarında okul yöneticilerinin de bulunduğu kişilere ilişkin hukuki işlemlerin sürdüğünü aktararak, “Biz idari soruşturma yaparız, sonucunda disiplin cezası uygulanabilir. Gerekirse ceza davası da açılır. İlgililer en ağır şekilde cezalandırılır,” dedi.

'GERİ ZEKALIYA ANLATIR GİBİ" DEMİŞTİ

“LGS soruları çalındı” iddialarına tepki gösteren Tekin, söylenenlere tepki göstermişti. Tekin, "Müfettişlerimiz anında incelemelerini yaptılar. Anlatıyoruz, bunu söylüyoruz. Çok özür diliyorum. Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar, hala devam ediyorlar" demişti. Bakan Tekin'in sözleri başta muhalefet olmak üzere pek çok kesimden tepki almıştı.